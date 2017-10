Je kunt straks in heel Europa op een gratis wifi-netwerk

Vanaf 1 juni j.l. kunnen we onze internetbundel gebruiken in het buitenland, zonder extra kosten te hoeven betalen. Hoe fijn is dat? Dat is leuk tot het moment dat je internetbundel op is, want dan moet je alsnog opzoek naar plekken met goede wifi. En dat kan in het buitenland soms even zoeken zijn. Maar die zoektocht, die is binnenkort voorbij. Lidstaten van de Europese Unie krijgen één gratis Wifi-netwerk.

WIFI4EU

Al jaren vecht de Raad van de Europese Unie tegen de macht én kosten van telecombedrijven. Volgens de Raad zijn de kosten te hoog en de mogelijkheden te beperkt en houden de telecombedrijven elkaar de hand boven het hoofd. Om hier tegenin te gaan, heeft de Raad het volgende plan: ze wil 120 miljoen euro investeren om gratis wifi mogelijk te maken in parken, bibliotheken, winkel centra en andere publieke plekken in de EU. Dit plan is omgedoopt tot WIFI4EU.

Publieke hotspots

Openbare plekken zoals gemeenten en ziekenhuizen kunnen subsidie aanvragen voor het verkrijgen van een hotspot. Met deze hotspot liften ze vervolgens mee op het WIFI4EU netwerk en kunnen ze hun bezoekers gratis wifi aanbieden. Rond 2020 moeten er in totaal 6.000 openbare plekken gratis wifi kunnen aanbieden.

Beeld: iStock