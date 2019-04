Wij kunnen nu al niet wachten: er komt een musical over Destiny’s Child

Ben jij groots fan van Beyoncé en heb je de documentaire ‘Homecoming’ inmiddels al meerdere keren gezien? Wacht dan maar eens tot je dit nieuws hoort. Er is namelijk een – houd je vast – musical over Destiny’s Child in de maak en niemand minder dan Mathew Knowles, de vader van de ‘Single Ladies’-zangeres, draait ‘m in elkaar.

De voorstelling gaat Survivor: The Destiny’s Child Musical heten en wordt verteld vanuit het perspectief van Mathew, de oprichter én voormalig manager van de meidengroep. ‘Het is tijd om de wereld een kans te geven om de overwinningen en tegenslagen te laten horen, te laten zien en voelen die ik heb gekend als man, vader en manager die alles op het spel heeft gezet om mijn dromen en die van anderen in vervulling te laten gaan.’

Harde waarheden

Het verhaal begint bij de oprichting van Destiny’s Child in de jaren negentig en neemt fans mee in hun avontuur tot een van de meest succesvolle meidengroepen ooit. ‘Het is een uniek en inspirerend verhaal dat onbevreesd harde waarheden vertelt en tegelijkertijd rechtvaardiging en heling geeft aan de mensen die het hebben doorgemaakt’, aldus theatermaker JeCaryous Johnson. ‘Het is eerlijk, het is echt en het is een absolute eer dat meneer Knowles mij vertrouwt om zo’n iconisch stukje Amerikaanse geschiedenis te schrijven en produceren.’

Waar en wanneer?

Ben jij ook zo benieuwd naar de musical? Dan zal je nog even geduld moeten hebben én er een reisje voor over moeten hebben. Survivor: The Destiny’s Child Musical gaat namelijk volgend jaar in première in Houston, de geboortestad van Beyoncé. Daarna hoopt de productie naar Broadway in New York te gaan en vervolgens op de planken te mogen staan in West End, Londen.

Vader-dochterband

Hoewel Mathew succes boekte met Destiny’s Child, is de relatie met dochter Beyoncé niet altijd even goed geweest. De zangeres zette haar vader in 2011 als manager aan de kant nadat bekend werd dat hij haar moeder Tina had bedrogen met een andere vrouw. Inmiddels zouden de twee weer beter door een deur kunnen.

