Wij ook van jou Will: Channing Tatum dubbelganger bedankt VIVA

We moesten even in ons geheugen graven toen deze jongen in de mail opdook, maar al snel hadden we ‘m weer: Will Parfitt is de dubbelganger van Channing Tatum over wie we in 2019 schreven. Twee jaar later ontdekte Will himself het berichtje ook en verraste hij ons zomaar met een dank-video.

Eerlijk is eerlijk: Will is natuurlijk een slimme jongen die met deze video wat extra aandacht voorziet. Geen probleem, hij hoeft maar twee keer met z’n ogen te knipperen en wij doen alles voor die jongen.

Bedankt

In de video spreekt Channings tweelingbroer over de ingewikkelde tijden die we allemaal doormaken, met ‘the whole corona-thing going on’ en bedankt hij ons (en vooruit: zo’n beetje ieder ander medium dat over hem schreef) voor het artikel. En oja: of we ook even een linkje naar hem willen toevoegen en hem kunnen taggen op social media. Nou Will, wij zijn de lulligste niet, dus bij deze. Love you too en als je nog eens in Nederland bent weet je ons te vinden hè?

Beeld: YouTube.