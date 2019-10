Cheers: bij deze escape room in Parijs draait álles om wijn

Wat is de bedoeling? Nou in ‘Wine Gaming’ moet je door middel van een grote wijnproeverij weten te raden welke fles er achter het slot zit. En ja, dat is niet mals. In totaal gaat het om wel 15 verschillende soorten, dus grote kans dat je vooral aardig aangeschoten uit deze escape room komt. Of zwalkt. Of rolt.

Broerderschap

Maar er zit echt nog wel een verhaal achter. Je dompelt je namelijk onder in het verleden van het mysterieuze broederschap van de ‘Maistres Goûteurs’. Je moet verschillende elementen identificeren in de wijnen en uiteindelijk kun je daarmee een code kraken, waardoor je de beste fles in handen kan weten te krijgen.

Klein groepje

Om natuurlijk niet te afgeleid te raken van het doel – wijn drinken, euh, proeven – wordt het spel gespeeld met een klein groepje van minimaal vier en maximaal zes personen. Je mag zo’n vijftig minuten pimpelen en het beste nieuws: weet je de code te kraken, dan krijg je de begeerde wijnfles mee naar huis. Dubbel plezier dus. Enthousiast geworden? Alle informatie vind je hier. On y va!