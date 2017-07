Wijn op je brood: het kan met deze rosé-, merlot- en chardonnay-jam

Op het terras, tijdens het eten, in de kroeg: wijn kan eigenlijk áltijd. Tegenwoordig kun je zelfs geoorloofd aan de wijn tijdens het ontbijt, want er bestaat nu wijnjam die je op je brood kunt smeren.

De broers Danny en Marty uit Californië bedachten tijdens een picknick in het park dat ze eigenlijk één ding in hun mand misten: wijnjam. Dat heeft geleid tot het merk Drunk Jelly, waarmee inmiddels al zeven soorten jams op de markt zijn gebracht. Er is voor elke wijndrinker wat: rosé, merlot, cabernet sauvignon, pinot noir, pinot grigio, chardonnay en moscato.

Hoewel wijn bij het ontbijt niet als een goed plan klinkt, kan je deze jam ’s ochtends met een gerust hart op je bammetje smeren. De jams zijn wel bereid met echte wijn, maar bevatten geen alcohol. Dronken zal je er dus niet van worden.

Wil jij een pot op de kop tikken? De jam is te bestellen via de website van Drunk Jelly. Bummer: dit kan alleen vanuit Amerika. Hopelijk komt daar gauw verandering in.

Who else is happy that it’s summer?! That means bike rides along the beach, picnics with friends, and lots and lots of Rosé 💕☀️🌴👙🍷#summerbodyfail #morewineplease Een bericht gedeeld door DRUNK JELLY® (@drunkjelly) op 21 Jun 2017 om 3:50 PDT

We have an exciting announcement coming 🔜 Stay tuned! 🍷❤️🎉 Een bericht gedeeld door DRUNK JELLY® (@drunkjelly) op 22 Jun 2017 om 11:13 PDT

Adult PB&J!?! Best lunch I’ve had since 1997. #pinotnoirwinejelly 🍷🥜🍓🍞Thanks for the rec @sivvvvv 😋 Een bericht gedeeld door DRUNK JELLY® (@drunkjelly) op 26 Jun 2017 om 5:09 PDT

Who’s tried an adult PB&J?! Pretty much the best thing since sliced bread. 🍞#seewhatididthere #pinotnoirwinejelly 😜💕🍷PS. head over to @passportandrose to enter to win Rosé jelly and some other summer favorites 💕 Een bericht gedeeld door DRUNK JELLY® (@drunkjelly) op 30 Jun 2017 om 10:14 PDT

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Beeld Instagram Drunk Jelly