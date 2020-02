Wijnen, wijnen, wijnen: door deze ‘magnetron’ is jouw fles binnen 3 minuten koel

Zit je helemaal klaar als bankburrito, blijkt dat je die lekkere fles wijn vergeten bent in de koelkast te zetten. Bummer. Gelukkig is daar nu een nieuwe soort wijnkoeler die dit probleem verleden tijd maakt. Een speciale magnetron zorgt er namelijk voor dat jouw alcoholische versnapering binnen drie minuten koel is.

Ja, Martien Meiland zou hysterisch worden van deze ontdekking. Al heeft de kasteelheer vast wel altijd een voorraadje koud staan, zo lijkt ons.

Magnetron wijnkoeler

Deze wijnkoeler werkt ongeveer als een soort magnetron, maar dan de omgekeerde kant op (oftewel: een mega snelle koelkast). De makers van het product leggen uit: ‘Wanneer het drankje geplaatst is, kan je ‘de Juno’ activeren en wordt het drankje koud gemaakt door een kolkend effect. Het water dat de drank koelt, kan worden hergebruikt.’

Dure grap

Wel is het ding een dure grap. Je moet namelijk €210,10 neertellen om je wijntje te kunnen koelen. Maar goed, dan heb je ook wat. Nooit meer je dure fles verpesten met ijsklontjes, maar gewoon wijnen, wijnen, wijnen binnen een paar minuten. Met deze koeler maak je in ieder geval wel de blits bij je vrienden. Sparen maar, of gewoon je wijn op tijd in de koelkast leggen. Dat kan natuurlijk ook.



