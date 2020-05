Deze briljante wijnkoeltas mét tapkraan wil je hebben

Warm, zonnig weer zoals het dit weekend wordt, brengt een groot vraagstuk met zich mee. Hoe houden we de wijn koud? Met deze speciale wijnkoeltas heeft HEMA de oplossing.

Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw en er zijn géén plensbuien of windvlagen die het aangename weer verstoren. Man, wat is het lekker om buiten te zitten vandaag. En beter nog: heel de week – ínclusief het pinksterweekend – wordt het genieten geblazen. Het is dan ook geen slecht idee om een rustig (wij benadrukken: rustig) plekje op te zoeken in de natuur en daar even te relaxen. Glaasje ijskoude wijn erbij; niets meer aan doen.

Koeltas voor wijn

Een flesje wijn meenemen als je gaat picknicken – op anderhalve meter afstand, uiteraard – is natuurlijk altijd een goed idee. Maar een lauw drankje, dat wil niemand. Een koeltas is dan ook geen overbodige luxe. En wij hebben er eentje ontdekt die je linea recta op jouw verlanglijstje wil zetten. Sterker nog, je gaat er meteen een sprintje naar de winkel voor willen trekken. Het ding is namelijk niet alleen briljant, maar kost ook nog eens bíjna niets.

Tappen, maar

Oké, let’s get to the point. Bij HEMA vind je een koeltas in de schappen waarin precies een wijnbox past. Je weet wel, zo’n ding met een tapkraan eraan. De rugzak houdt het drankje lekker koel en bevat onderaan een gat waar precies het kraantje van de wijnbox doorheen past. Zo heb je dus altijd koude wijn binnen handbereik, die je gemakkelijk in een glas laat stromen.

Zacht prijsje

Zoals we van HEMA gewend zijn, is de rugzak rete-handig én heeft-ie een leuke print. Ook gaat de wijnkoeltas voor een klein bedrag over de (online) toonbank; voor 12,50 euro is-ie van jou. Nou, waar wacht je nog op?

Blijf jij liever in de tuin zitten? Dan hebben we deze tuin-proof bijzettafel mét koelvak voor je gespot.