Op vakantie naar Nice? Dan moet je echt deze wijntour doen op de fiets

Zeg je een vakantie naar Nice, dan denk je misschien niet aan fietsen. Nee, doe jou maar een wijntje in de zon. Maar wat als wij je zeggen dat je het goede met het kwade kunt combineren én je ook nog eens wat opsteekt van deze dag?

Want hoewel de woorden fietsen en wijn samen misschien levensgevaarlijk klinken, is het dat niet. Tenminste, als je gewoon een beetje weet hoe je moet trappen dan komt het wel goed. En het beste nieuws van deze tour: het is een elektrische fiets. En ja, dat scheelt dus letterlijk bergen. Kosten? 75 euro per persoon. Maar geloof ons, dat is het dubbel en dwars waard.

Bellet

Want hoewel de eerste 12 kilometer van de rit bergopwaarts zijn, voel je daar nauwelijks iets van. Je trapt met gemak naar het wijngebied Bellet en kunt ondertussen met volle teugen genieten van het uitzicht. Win-win situatie toch? Eenmaal daar aangekomen krijg je een uitgebreide rondleiding over de wijngaard en leer je dat je eigenlijk niks weet over wijn. Want Fransen en hun wijnen, non non non, kom daar niet aan.

Proeven

Maar dan het moment waarop je gewacht hebt: het proeven (stiekem kwam je daar natuurlijk voor). Je krijgt vier verschillende wijnen: twee witte, een rosé en een rode. Alleen een beetje ronddraaien en uitspugen is hier zeker niet aan de orde, je krijgt flinke glazen. Toch wat teut na al dat lekkers? Er staat je een heerlijke lunch te wachten, dus no worries, je hoeft echt niet meteen de fiets weer op. En hee, het stuk terug is bergafwaarts. Moet goed komen lijkt ons. On y va!

Beeld: Eigen beeld, iStock