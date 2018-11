Dit wil je: als een echte VIP als eerste exclusief naar binnen tijdens VIVA’s Closet Sale

Je hebt het misschien al voorbij zien komen: VIVA organiseert in samenwerking met Leaders of the Cool (lees: héél veel influencers) haar allereerste Closet Sale! Op 25 november zullen ’s lands leukste fashionista’s hun kleding verkopen aan volgers, fans, modeliefhebbers en VIVA-lezeressen. Extra leuk: voor 20 gelukkige prijswinnaars openen we extra vroeg de deuren.

Happy trendshopping!

Werp een blik op de feeds van Carmen Leenen (@carmenleenen, 183K), Maureen Powel(@maureenpowel, 50K), Andy Torres (@stylescrapbook, 896K) en Daphne Tiedink (@daphisticated, 68K) en je ziet het meteen: deze meiden weten wat dé musthaves van het moment zijn. Speciaal voor VIVA’s Closet Sale zijn ze hun kast ingedoken en hebben ze hun kledingvoorraad eens flink uitgedund. Het resultaat: zakken vol kleding en accessoires volgens de laatste trends, die jij voor een zacht prijsje kunt kopen tijdens de Closet Sale op 25 november.

Exclusieve VIP-treatment

Dat lees je goed: je kunt daar slag slaan en de leukste items tegen betaalbare prijzen mee naar huis nemen. Wil jij als allereerste naar binnen en een half uur lang exclusief winkelen, terwijl de rest nog buiten in de rij staat? VIVA mag voor 20 shopaholics extra vroeg de deuren openen. Speciaal voor deze geluksvogels openen de deuren van 11:30 tot 12:00 uur! Ook krijg je een exclusieve VIP-goodiebag en een glaasje bubbels. Klinkt dat goed, of klinkt dat goed?

Wil jij als eerste je slag slaan? Vul dan snel onderstaand winformulier in. Go go go!

