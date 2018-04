Hier wil je heen: de kleinste hoofdstad van Europa

Zandstenen gebouwen, kleurrijke balkons, steile straten en een fotogenieke haven: Valletta, de hoofdstad van Malta, is meer dan alleen een leuke zonbestemming. Zeker nu het dit jaar de culturele hoofdstad van Europa is.

Slentersteegjes

Valletta, de kleinste hoofdstad van Europa, is supercharmant. In één dag verken je het ommuurde stadscentrum, dat op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Slenter door de kleine, steile steegjes langs zandstenen palazzo’s met typische gekleurde Maltese balkonnetjes, zoek een bankje uit op een chic plein onder de schaduwrijke bomen of in een park met beeldschone fonteinen. Als vanzelf kom je uit bij de haven waar je kunt slenteren langs het water.

Tuin with a view

De Upper Barrakka Gardens zijn van zichzelf al geweldig – denk klaterende fontein, standbeelden en grote groene bomen – maar het weidse uitzicht over de haven van Valletta en The Three Cities (een ander deel van Valletta) maakt deze stadstuin pas echt bijzonder. Val gerust in slaap op een van de vele bankjes in de zon met uitzicht op het water; om 12 en 16 uur word je vanzelf wakker door de kanonschoten die vanaf hier worden afgevuurd.

Net als in de film

Het chique Caffe Cordina, met groot terras op het door bomen omzoomde Republique Square, bestaat al sinds 1837. Hier wil je maar één ding: kiezen uit de prachtige taartpunten die zijn uitgestald. Of proef de Maltese specialiteit Pastizzi. Deze bladerdeeghapjes gevuld met ricottakaas kosten bijna niks (€ 0,90). Loop hoe dan ook naar binnen, dit grand café met gewelfde plafonds en muurschilderingen lijkt wel een klassieke filmset.

caffecordina.com

Als Alice in Wonderland

Er is genoeg cultuur te snuiven in Valletta. Van The National Museum of Archaeology tot Grand Masters Palace en de rijkversierde St. John’s Co-Cathedral. Casa Rocca Piccola is een zestiende-eeuws paleis dat al eeuwen in handen is van een adellijke Maltese familie.Een deel van het huis is open voor bezoekers. Ze wonen er dus nog steeds! Hier dwaal je als Alice in Wonderland door rijkgedecoreerde vertrekken. De kamer met mintgroene muren met poederroze stoelen en banken is het allermooist. casaroccapiccola.com

The Three Cities

Het centrum is fotogeniek zat, maar breng zeker ook een bezoek aan The Three Cities aan de andere kant van Valletta. De snelste manier om daar te komen is vanuit de haven met een typische Maltese Dghajjsa, die doet denken aan een Venetiaanse gondel. Voor maar twee euro brengt de schipper je naar de andere kant. In The Three Cities (Cospicua, Senglea en Vittoriosa) heeft de tijd stilgestaan. Je slentert er door smalle straatjes met hoge zandkeurige muren en passeert charmante kerkjes en pleintjes en prachtig versierde ouderwetse deuren. Cafeetjes en restaurants zijn hier amper, hier wordt vooral gewoond.

Beeld: Shutterstock