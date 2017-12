Wil je heen: vandaag opent de allereerste Nutella Christmas Bakery

Je woensdag wordt bij het lezen van dit prachtige nieuws misschien net iets beter. Nutella opent vandaag namelijk een heuse pop-upbakkerij in ons eigen kikkerlandje. Laat die Nutellabaksels maar komen!

Nutella opent vandaag zijn allereerste Nutella Christmas Bakery in Nederland. Je kan in de Amsterdamse pop-upbakkerij een week lang de lekkerste Nutellakerstkoekjes prepareren.

Met zijn Christmas Bakery wil Nutella gezinnen aanzetten om samen meer tijd door te brengen in de keuken. En daar geven we het bedrijf absoluut gelijk in. Wat is er gezelliger dan een huis dat naar verse koekjes ruikt? Juist, ja. Niets.

Wat?

Je kan tot drie familieleden inschrijven om deel te nemen aan een Nutellakerstoekjesworkshop van anderhalf uur.

Waar?

Keizer Culinair, Elandsstraat 169-173, Amsterdam

Wanneer?

Van vandaag tot en met donderdag 28 december. Op 25 & 26 december is de bakkerij gesloten.

Je kan je vanaf vandaag inschrijven. Meer info vind je hier.

Beeld: iStock