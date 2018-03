Wil je zien: BN’ers in therapie

Op de bank bij de psych: velen van ons zitten er wel een keer. Toch heerst er op therapie nog een behoorlijk taboe. ‘Hopelijk worden de vooroordelen rondom therapie bespreekbaar’ zegt psychotherapeut Glenn Helberg (bekend van Zomergasten) over de nieuwe VICELAND-serie The Therapist die vanaf 15 maart op de buis verschijnt. Hierin gaat elke aflevering een BN’er bij hem in therapie.

Het programma is over komen waaien vanuit Amerika waar de serie een hit was. Beroemdheden als Katie Perry gingen met de billen bloot om de persoon achter hun publieke imago te tonen. Ook Nederlandse BN’ers zijn bereidt om een ander deel van zichzelf te delen om zo de stigma’s rondom therapie te doorbreken.

Problemen van BN’ers

Zo komt Sylvana Simons met hulp van Glenn Helberg erachter hoe het komt dat het beeld dat mensen van haar hebben niet overeenkomt met het beeld dat ze van zichzelf heeft. De half-Nederlandse, half-Curaçaose rapper Fresku vertelt over struggles met zijn identiteit. Door veel mede-Antilianen wordt hij niet geaccepteerd, maar hij zelf voelt hij zich niet thuis in de Nederlandse cultuur. Met rapper Lange Frans gaat Glenn onder andere dieper in op de ruzie met Baas B, de voormalig beste vriend van de rapper.

Vanaf 15 maart kun je The Therapist zien om 20.30 uur op VICELAND (Ziggo kanaal 26).

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron VICE | Beeld Getty Images