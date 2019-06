Wil je zien: de mega schattige verlovingsvideo van Nienke Plas

De verlovingsvideo die Resley Stjeward voor zijn vriendin Nienke Plas heeft gemaakt, staat online en deze wil je zien! In de video zien we hoe Res zich voorbereidt om de belangrijke vraag ‘Wil je met me trouwen?’ aan zijn grote liefde te stellen, waar hij al elf jaar mee samen is.

Nienke heeft lang genoeg hints gedropt voor Res en in Dubai besloot haar partner in crime dan ook eindelijk op één knie voor haar te gaan. Maar daarvoor moest Res nog wel even de nodige voorbereidingen treffen, zoals haar vader om toestemming vragen, een ring uitkiezen en het nieuws met zijn eigen moeder delen.

Bekroning

Resley’s moeder vroeg zich meteen af of het écht was wat haar zoon wilde. Ze kreeg namelijk het vermoeden dat het kwam door alle druk van buitenaf. Maar Res verzekerde haar dat een relatie van elf jaar, waarin ze ook nog samen zoontje Frenky-Dean kregen, het beste bekroond kon worden met een huwelijk en dat hij volledig achter zijn keuze staat.

Res heeft de hele aanloop naar zijn huwelijksaanzoek gefilmd en vanaf nu zal het verloofde koppel ons meenemen op weg naar hun huwelijksbootje in hun nieuwe YouTube-serie IK GA TROUWEN OUWE. Aanschouw het zelf:



