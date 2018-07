Wil je hebben: dit Nederlandse merk lanceert fashionable pride collectie

Pride Month is volop bezig en over een kleine vier weken barst ook in Amsterdam de kers op de taart los: op zaterdag 4 augustus vindt de jaarlijkse Canal Pride Amsterdam plaats. Ook voor modehuis Fabienne Chapot een reden om de liefde, in al haar schoonheid en vormen, te vieren. Het modehuis lanceert daarom het Dare to Love shirt.

Met dit shirt, voorzien van een regenboog in de vorm van een bliksemschicht, daagt Fabienne Chapot iedereen die zich vrij in haar liefde voelt, uit om op te komen voor hen die zich niet vrij in hun liefde voelen. Want nog steeds zijn er mensen die niet vrij zijn om hun liefde te uiten. Ook wil Chapot met dit t-shirt mensen uitdagen om verder te kijken dan de traditionele liefdesvormen. Voor de campagne van het shirt heeft ze samengewerkt met een lesbisch koppel, een homo koppel en een hetero koppel.

Fabienne Chapot is als Amsterdams merk apetrots op haar liefhebbende stad, en dus ook trots op de uitbundige canal pride. Bij aankoop van het shirt ontvangen de eerste 100 mensen een consumptiebon voor een gratis cocktail bij Bar Prik. Durf jij de liefde te vieren met het shirt van Fabienne Chapot?

En heel leuk: naast het shirt zijn er ook een blouse en jurkje met de vrolijke print verkrijgbaar!