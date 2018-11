Wil je bij zijn: VIVA organiseert een Closet Sale

Er zijn workshops, er zijn influencers, maar bovenal is er veel, héél veel kleding. VIVA organiseert in samenwerking met Leaders Of The Cool haar allereerste Fashion Closet Sale. En jij kan daarbij zijn.

Op zondag 25 november is het zover: dan ben je welkom in The Student Hotel in Amsterdam voor de VIVA x LOTC Closet Sale. Tijdens dit event zullen BN’ers en influencers hun kleding verkopen aan volgers, fans, modeliefhebbers en VIVA-lezeressen. Ook zijn er workshops waarin je alles te weten komt over het leven als influencer en het maken van kekke Instawaardige plaatjes. Extra tof: de opbrengst die VIVA deze dag binnenhaalt wordt gedoneerd aan goede doelen in Nederland.

De influencers die bij de Closet Sale aanwezig zijn:

VIP sale

Het event gaat om 12.00 uur van start, maar twintig lucky bastards mogen al een half uur eerder naar binnen. Zij worden ontvangen met een goedgevulde goodiebag en een glas champagne en mogen als echte VIP alvast beginnen met shoppen. Hou viva.nl in de gaten als je een van de gelukkigen wil zijn, want er komt een toffe winactie aan!

Sneak peeks

Benieuwd naar de workshops en de fashion-items die de influencers verkopen? De komende weken kun je door middel van sneak peeks op de eventpagina meer te weten komen over de Closet Sale.

Kom je ook langs om te shoppen? Laat het hier weten. De toegang is helemaal gratis.