Gaat ‘ie Kanye West achterna? Will Smith lijkt er tegenwoordig serieus over na te denken om de politiek in te gaan. Hij grapte er vroeger wel over, maar waar grapte The Fresh Prince niet over? In de podcast Pod Save America gaf de acteur aan dat ooit serieus wel te overwegen.

De 52-jarige acteur is te gast in de podcast en zegt: ‘Ik denk dat ik voor nu even wachten is tot alle puin is geruimd, maar later wil ik er wel over nadenken.’ Hij vervolgt: ‘Ik heb absoluut een mening. Ik ben optimistisch, ik heb hoop, ik geloof in begrip tussen mensen en ik geloof in de mogelijkheid om harmonieus met elkaar om te gaan. Ik wil zeker iets bijdragen, of dat nu op artistiek niveau blijft of op enig moment in de politieke arena zal zijn.’

Over racisten: ‘Het zijn nooit slimme mensen’

In de podcast, die wordt gepresenteerd door vier voormalig Witte Huis-medewerkers van Barack Obama, besprak Will ook zijn ervaringen met racisme. ‘Ik ben in mijn leven vijf of zes keer recht in mijn gezicht het n-woord genoemd. Gelukkig voor mijn denkbeeld, was dat nooit door een slim persoon. Ik ben opgegroeid met het idee dat racisten en racisme dom waren en dat je ze kon negeren. Ik heb nog nooit een racist in de ogen gekeken en daar ook maar íets achter gezien wat ik als intelligentie zou betitelen.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: ANP, BrunoPress