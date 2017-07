Willen we heen: er bestaat nu een Netflixhotel

Netflix: we kunnen er geen genoeg van krijgen. Het liefst bingen we onze favo series de hele dag door en bespreken we alles wat we gezien hebben met vriendinnen. Netflix speelt daar slim op in met hun allereerste hotel.

De streamingsdienst heeft haar handen ineengeslagen met Samsung voor dit toffe hotel, dat de naam Bed ‘n’Binge heeft en is gevestigd in Londen.

Het Netflixhotel betaat uit kleine bungalows die stuk voor stuk in het teken van verschillende Netflixseries staan. Zo heb je een Stranger things-kamer en is er een Orange is the new black-hut waarin het lijkt alsof je in een gevangenis bent.

Lianne Norry van de organisatie laat weten: ‘We weten dat onze klanten overal – van slaap- tot badkamer – willen bingen, daarom hebben we Bed ‘n’ Binge gelanceerd. Zo kunnen onze bezoekers in een ontspannen omgeving genieten van een goede binge sessie.’

Het hotel is onlangs geopend. Wil jij erheen?

Bron Digital Spy | Beeld Floor-Anne Gramsma