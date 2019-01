Willen we meer of minder Timtation: Tim Wauters werkt aan comeback op tv

Terwijl Mezdi en Yasmine aanspoelen op het strand van Ex On The Beach geldt voor veel andere ex-Temptation Islanders dat hun fame inderdaad slechts 15 minuten duurde. Iets wat Tim Wauters, beter bekend als Timtation, met lede ogen aanziet. Als het aan hem ligt, keert hij in 2019 terug op televisie.

Hoogtepunt van 2018

‘Mijn deelname aan Temptation Island was zonder twijfel mijn hoogtepunt van 2018,’ vertelt Tim aan een Belgische krant. ‘Daarnaast vond ik het meest opmerkelijke showbizznieuws dat mijn Temptation-collega Fabrizio meedeed aan Dancing with the Stars op VIER. Ik had dat totaal niet verwacht, omdat ik weet dat Fabrizio niet echt een danser is. Maar hij is uit z’n comfortzone gestapt en hij heeft het toch maar gedaan.’

Timteevee

Blijkbaar heeft Fabrizio’s deelname een vuurtje aangewakkerd in Tim. Hij zou dolgraag terugkeren naar televisieland. ‘Mochten ze voor het tweede seizoen nog kandidaten zoeken: ik kan redelijk goed dansen, al zeg ik het zelf,’ vertelt hij met een glimlach.

Carrièretijger als hij is, denkt Tim ook na over andere wegen naar glitter en glamour. Een film? Een reality format? Tim zegt op alles ja. Hij wil gewoon heel graag op televisie komen. Hij heeft zich zelfs beschikbaar gesteld als verleider voor het nieuwe seizoen van Temptation Island. ‘ Ik ben zelfs op gesprek geweest bij de makers, maar helaas, ze hadden al genoeg kandidaten.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.