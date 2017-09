Willen we: dit merk heeft een My Little Pony-collectie gelanceerd

Was jij als kind altijd in de weer met je verzameling My Little Pony’s? En ben je stiekem nog steeds groot fan van de speelgoedpaardjes? Dan is deze kledingcollectie vast en zeker iets voor jou.

Het Italiaanse modemerk Moschino heeft tijdens de Milaan Fashion Week een collectie gelanceerd die volledig geïnspireerd is op My Little Pony. Niet alleen spot je de nostalgische paardjes op T-shirts, jurken en trainingspakken: ook kleine koffertjes (formaatje handtas), rugzakken en telefoonhoesjes zijn ermee versierd.

Moschino My Little Pony collection now available on moschino.com and Moschino retailers #moschinoxmylittlepony @itsjeremyscott Een bericht gedeeld door Moschino (@moschino) op 23 Sep 2017 om 8:31 PDT

Moschino Milano #moschino @itsjeremyscott photo by @marcus_mam @carlynecerfdedudzeele #cerfstyle #moschinoxmylittlepony @mylittlepony #moschinolittlepony Een bericht gedeeld door Moschino (@moschino) op 23 Sep 2017 om 6:39 PDT

Moschino Milano windows, via Sant’Andrea 25 #moschino #MOSCHINOxMYLITTLEPONY @itsjeremyscott @mylittlepony #MOSCHINOLITTLEPONY Een bericht gedeeld door Moschino (@moschino) op 22 Sep 2017 om 8:27 PDT

Helaas hebben de items geen kinderprijzen: voor een trainingsjasje ben je al 775 euro kwijt. De groene My Little Pony-rugzak hieronder kost maar liefst 945 euro.

Moschino Milano #moschino #mfw @itsjeremyscott #MOSCHINOxMYLITTLEPONY now on moschino.com and Moschino shops Een bericht gedeeld door Moschino (@moschino) op 24 Sep 2017 om 1:47 PDT

Ook de vorige seizoenen opende Moschino z’n show op de Fashion Week in Milaan met kleding geïnspireerd op bekende merken. Zo kwamen onder andere SpongeBob, Barbie, Loony Tunes, Nintendo en McDonald’s al voorbij. Daarnaast was voormalig K3-lid Josje in 2015 te zien in een opvallend (en ietwat kinderlijk) item van Scott’s hand. Tijdens de halve finale van ‘K3 zoekt K3’ droeg zij een jurk met met knuffelbeertjes rond haar schouders.

Wat vinden jullie van de outfit van Josje? #k3zoektk3 pic.twitter.com/xaEhLzCeQO — SBS6 (@SBS6) 30 oktober 2015

Beeld ANP, Instagram