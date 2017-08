Willen we: er bestaat nu roze tequila

Gekleurde drankjes zien er gewoon net wat leuker uit. Er bestond al roze gin, maar nu is er ook tequila in deze zoete kleur. Willen we!

Volgens Refinery29 kwam de Código 1530 Rosa Tequila in 2016 uit in de Verenigde Staten. Daarvoor was het slechts een lokaal recept waarvan genoten werd door tequila-makers en hun familie.

Roze kleur

De Rosa Tequila is roze dankzij wijn die gebruikt wordt. De tequila wordt namelijk in tonnen gestopt die normaal voor Cabernet worden gebruikt. Door de wijn die in de vaten is gaan zitten komt het drankje er mooi pink uit. Dit proces zorgt er ook voor dat je shotje een subtiele bloemige smaak krijgt.

Slecht nieuws

Maar er is ook slecht nieuws: het is alleen beschikbaar in de Verenigde staten en ook maar in 18 staten. Mocht je tijdens je vakantie in Amerika aan een fles kunnen komen is het niet goedkoop: het kost zo’n 51 euro. Hopelijk komt het goedje ook snel naar Nederland (en is het iets betaalbaarder).

Een bericht gedeeld door Código 1530 Tequila (@codigo1530) op 24 Jul 2017 om 1:03 PDT

Een bericht gedeeld door Código 1530 Tequila (@codigo1530) op 7 Jul 2017 om 5:31 PDT

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Bron Metro.co.uk | Beeld Instagram