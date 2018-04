William Spaaij: ‘Ik moet leren om in een relatie de analyticus in mij los te laten’

Zijn relatie is onlangs uitgegaan, maar verder gaat het best oké met musicalster William Spaaij. Aan een nieuwe vriendin denkt ie nog niet, eerst zichzelf maar vinden.

Naast het acteren wil je jezelf ontwikkelen als regisseur. Hoe gaat dat?

‘Heel goed. Ik ga de nieuwe Nederlandse musical Stil in mij regisseren. Die musical, een samenwerking met Martin Buitenhuis van Van Dik Hout, gaat volgend jaar het hele land door. En met Owen Schumacher pitch ik momenteel nieuwe musicalideeën bij producenten.’

Drie maanden geleden verbrak je je relatie met actrice/zangeres Daisy Duin. In wat voor levensfase zit je nu?

‘Ik ben mezelf aan het ontwikkelen als alleenstaande dertiger. Wie ben ik? Hoe verhoud ik me tot mijn vriendschappen, mijn ouders? Zulke vragen stel ik mezelf continu.’

Wat ontdek je aan jezelf?

‘Ik ben erachter gekomen dat ik mijn leven lang met mijn carrière bezig ben geweest. Continu werkte ik ergens naartoe. Ik wilde succes behalen, in mijn vakgebied de beste worden. In de periode nadat mijn relatie met Noor was stukgelopen (actrice Noortje Herlaar, red), nu drie jaar geleden, besefte ik dat ik in mijn vakgebied al bij de top behoor. En dat het nastreven van zo’n doel eigenlijk heel leeg is. Ik ben geen acteur die gewoon zijn tekstjes opzegt. Elke avond zoek ik op het toneel iets waarvan ik kan groeien. Succes behalen is zó niet waar het om draait. Niet ondankbaar bedoeld hoor, maar mijn Musical Awards mag je zo meenemen.’

Maar bevestiging in de vorm van prijzen en lovende kritieken moet toch heerlijk zijn voor een acteur?

‘Omdat ik zo aan het onderzoeken ben hoe ik in elkaar zit, kom ik daar steeds meer van los. Daar werk ik hard aan. Voor mijn gevoel ben ik bijvoorbeeld heel vrij, open en makkelijk. Maar ik merk steeds vaker dat ik ook erg van de controle ben. Zeker in relaties. Als ik met mijn partner over gevoel praat, heb ik de neiging te ver door te analyseren. Ik moet leren om in een relatie die analyticus in mij meer los te laten.’