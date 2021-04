Willow Smith (20) is polyamoreus: ‘Maar niet met meer dan twee partners’

Willow Smith (20) schoof aan in de talkshow van haar moeder, Red Table Talk, om het met haar én haar oma over haar liefdesleven te hebben. Dat is namelijk niet bepaald alledaags. Willow vertelt dat ze open staat voor een relatie met meerdere mensen tegelijk.

De dochter van Jada Pinkett Smith en Will Smith weigert zich in een traditioneel rolpatroon te laten duwen. Willow maakt duidelijk dat ze niet gelooft in monogamie. ‘Ik denk dat monogamie juist leidt tot vreemdgaan, met alle gevolgen van dien. Daarbij is het ook verkeerd omdat je van jongs af aan het ideaalbeeld krijgt voorgeschoteld van huisje, boompje, beestje. Want dat werkt nou eenmaal niet voor iedereen.’

‘Het gaat niet om de seks’

‘Stel dat je in een relatie met iemand bent die de hele tijd seks wil, maar jij niet. Ben jij dan de persoon die zegt: alleen omdat ik die behoefte niet voel, mag jij het ook niet?’

Oma zat erbij en dacht er het hare van. ‘Ik denk dat dit meer met seks te maken heeft dan met liefde’, stelde Adrienne Banfield-Noris. Dat weerlegde Willow meteen. ‘Ik heb denk ik het minste seks van al mijn vrienden. Het gaat mij niet om het hebben van seks, maar juist om de intiemere relaties die je met iemand hebt. En ik vind het prettig om meer van dat soort relaties tegelijkertijd te hebben.’

Wel trekt ze de grens bij twee partners. ‘Meer dan dat zie ik niet voor me.’ Ook het huwelijk is niet aan haar besteed. ‘De enige reden waarom ik misschien ooit trouw, is als ik of mijn partner of partners andere mensen wil helpen en we onze financiën op een rijtje moeten zetten om dat waar te maken.’

