Win: 1x rotanstoel van House of Mayflower t.w.v. € 199

VIVA mag een rotanstoel van House of Mayflower ter waarde van € 199 weggeven. Lees snel verder om kans te maken op deze leuke stoel.

Ben jij veel met interieur bezig? En houd je ervan om je huis regelmatig een nieuwe touch te geven? Dan is deze stoel hier perfect voor.

Eyecather

Voor een warm, tijdloos en sfeervol interieur ben je bij House of Mayflower aan het juiste adres. Bij House of Mayflower houden ze van mooie strakke lijnen en goede kwaliteit. Door de neutrale kleur gaat de stoel op in zijn omgeving en geeft dit een natuurlijke uitstraling. Hij is geschikt voor zowel binnen als buiten. En ook nog eens een supermooie eyecather!

Winnen?

Wil je kans maken op deze rotanstoel? Je hoeft alleen maar het onderstaand winformulier in te vullen en je daarin aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.