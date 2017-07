WIN: Dvd van ‘Hidden figures’

De film ‘Hidden figures’ is een echte must see. Het verhaal is sterk, de acteurs geweldig en het waargebeurde verhaal wist al een handvol awards binnen te slepen. Goed nieuws: wij mogen vijf dvd’s weggeven!

‘Hidden figures’ vertelt over het leven van Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) en Mary Jackson (Janelle Monáe). Deze drie briljante vrouwen van Afro-Amerikaanse afkomst werkten bij de NASA en waren het brein achter één van de grootste operaties van de geschiedenis: de lancering van astronaut John Glenn in de ruimte. Een indrukwekkende prestatie die het land weer moed gaf, de verhoudingen in de ‘space race’ volledig op zijn kop zette en de wereld in beweging bracht. Het visionaire trio oversteeg geslacht en ras, en inspireerde generaties om groots te dromen.

