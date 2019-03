Kriebelt het bij jou ook altijd om iets in huis te veranderen? Of kan jouw woning wel een upgrade gebruiken? Met de Dock Four Stylepads creëer je zelf een prachtig wandsysteem voor je muur, die zowel stylish als functioneel is. En we maken het nog leuker, want VIVA mag zo’n zelfontworpen wandsysteem t.w.v. € 450,- weggeven.

Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is ons te laten zien hoe je jouw Dock Four-wand zou indelen. Lees gauw verder om erachter te komen hoe je kans maakt.

Dock Four bestaat sinds 2015 en is ontstaan nadat interieurontwerpers vonden dat er geen goede oplossing was voor het stylen van een wand, waarbij decoratie en functionaliteit samenkomen. De Stylepads zijn er in allerlei soorten, maten en materialen – van velvet tot corduroy en van vilt tot krijtbord – en zijn op te leuken met allerlei functionaliteiten zoals een klok, plankje of memobord. Of je bewaart er je favoriete tijdschrift in! Op de VIVA-redactie hebben we ook zo’n gaaf wandsysteem. Bekijk in de video hieronder hoe ie tot stand is gekomen.

Wat moet je doen?

Wil je kans maken op het zelfontworpen wandsysteem die VIVA in samenwerking met Dock Four mag weggeven? Volg onderstaand stappenplan en maak kans!

Klik hier om jouw eigen ontwerp te maken met de verschillende Dock Four Stylepads. Je kunt verschillende materialen en functionaliteiten gebruiken om jouw wandsysteem helemaal naar wens te maken. Klaar? Sla jouw samengestelde ontwerp op of maak een screenshot en upload deze in het winformulier onderaan deze pagina. Maak een foto van de wand waar je de Dock Four Stylepads op zou willen hangen en upload deze in het winformulier onderaan deze pagina. Vul je persoonlijke gegevens in en vergeet je niet aan te melden voor de nieuwsbrief van VIVA. Verzend het formulier en; afwachten maar! Winnaars krijgen persoonlijk bericht.