WIN: Prijzenpakket Bad Moms 2

Vanaf vandaag draait het vervolg op de komedie Bad Moms in de bioscopen. De film met Mila Kunis, Kristen Bell en Kathryn Hahn belooft weer hilarisch te worden. VIVA mag bioscooptickets voor Bad Moms 2 én een bon voor The Wax Bar weggeven.

In Bad Moms 2 moeten de drie ondergewaardeerde en overbelaste moeders de uitdagingen en verwachtingen van kerstmis tot een goed einde proberen brengen. Deze keer verwelkomen ze de ultieme vijand: hun eigen moeders.

Tekst gaat verder onder de video.

Winnen!

VIVA mag 3×2 bioscooptickets voor Bad Moms 2 weggeven + een bon t.w.v. € 16 van The Wax Bar. Kans maken? Vul hieronder het winformulier in, schrijf je in voor de nieuwsbrief en doe mee.