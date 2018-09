WIN: bioscoopkaarten voor de film Zwaar Verliefd! + een Liv-boeket

Op 11 oktober komt de romantische komedie Zwaar Verliefd ! uit. VIVA mag 5×2 vrijkaarten weggeven voor de film. En je krijgt er nog een Liv-boeket van Topbloemen bij ook! Lees verder wat je hiervoor moet doen.

Zwaar Verliefd! is een film waar de eeuwige strijd tegen de kilo’s en de liefde op een grappige manier samenkomen. De film gaat over Isa, een dierenarts. Isa is een beetje onzeker over haar lijf en de liefde. Op een dag wordt ze uit haar bed uit gebeld om een labrador te redden van een chocoladevergiftiging en valt ze vervolgens als een blok voor zijn eigenaar Ruben. Hij vindt haar ook leuk, maar dat durft ze niet te geloven. Haar vriendinnen slepen haar naar de sportschool, zodat haar zelfvertrouwen groeit. Een herkenbare feelgoodfilm, vol met humor en romantiek.

Bekijk de trailer hieronder.

Hoe kun je winnen?

