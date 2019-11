Door deze ‘wine stocking’ wordt kerst een cadeautje

Een kous aan de open haard iets wat we in Nederland niet doen? Bij het zien van deze variant denk je daar waarschijnlijk anders over. Door de wine stocking heb jij namelijk altijd een kleine surprise in huis.

In de wine stocking kun je namelijk tot wel 2,25 liter wijn stoppen, wat gelijk staat aan wel drie flessen wijn! Santa’s Flask, zoals het ding heet, wordt geleverd met een afsluitbare trechter, zodat je je glas snel kunt vullen tijdens de feestdagen. Hoef je niet meer naar de keuken voor een refill (ja, gemak dient de mens).

Tekst gaat verder onder de foto.



Wine stocking

Super leuk om cadeau te doen of om gewoon natuurlijk lekker zelf te houden. Niet zo’n fan van wijn? Niet getreurd: je kunt de kous vullen met elke drank die je maar wilt. De enige voorwaarde is dat je alcoholische versnapering koud moet zijn. Deze lichtgewicht BPA-vrije plastic fles is gemakkelijk te vullen en belooft ook niet te druppelen, dus geen rode wijn vlekken door het hele huis.

Bestellen maar

De wine stocking wordt op verschillende sites verkocht. Voor 20 euro bestel je de fantastische kous al via CoolStuff en ze verzenden ook naar Nederland, dus kom maar door met dat cadeautje onder de boom. Liever een iets kleinere versie? Dan kun je terecht bij Amazon-verkoper Fairly Odd Novelties. Ook super leuk voor een feestje natuurlijk! Al denken we wel dat je dan de sok vaak bij kunt vullen.

Bron: Tyla | Beeld: Santa’s Flask