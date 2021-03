Dat gisteravond de finale van ‘The Voice of Holland’ was, is je vast niet ontgaan. Na de halve finale van vorige week bleven er vier kandidaten over. Het was weer een bizarre avond en dít is de winnaar van 2021.

Winnaar ‘TVOH’

Na wekenlang strijden om een plekje in de volgende ronde te bemachtigen, bleven de vier beste zangers en zangeres over in de grote finale van The Voice of Holland. Wie die het dan zo ver geschopt hebben: dat waren Sem Roozendaal, Nienke Fitters, Dani van Velthoven en Jasper Wever. Maar in de eerste afvalronde van de avond moesten Nienke en Jasper de race al verlaten. Dani en Sem mochten dus nog verder blijven zingen. Natuurlijk kan er maar één de winnaar zijn en dit jaar is dat Dani geworden. Niet alleen heeft hij nu de titel ‘The Voice of Holland 2021’, maar hij wist ook nog een platendeal, een auto én een heerlijk bedrag op zijn naam te schrijven.

Ali gaat de mist in

Een finale is geen finale als er niks misgaat. Wie vooral opviel in de uitzending van gisteravond: coach Ali B. Toen pupil Nienke haar liedje aan het zingen was, besloot Ali bij te springen met een rap: een ode aan Nienke. Allemaal leuk en aardig, totdat hij zijn tekst vergat. En als echte artiest die hij is, wist hij dat natuurlijk goed op te lossen. “Ik ga freestylen”, aldus de rapper. Die improvisatie was in ieder geval niet mis. Ali liet daarmee ook een ‘ode’ aan zijn mede-coaches horen. “Jan Smit is een snitch. Waylon is een bitch.” Oh, en Anouk krijgt te horen dat ze een ‘zwarte ziel’ heeft. Saai was de avond in ieder geval niet.

Anouk baalt

Ook al heeft Anouk met Dani gewonnen, toch baalde de coach een beetje van de finale. Zoals ze in eerdere uitzendingen ook al deed, liet ze gisteravond weer doorschemeren dat ze het niet helemaal eens was met het beoordelingsproces van The Voice. “Ik zou bij het volgende seizoen toch wel heel graag zien dat de coaches, met een extra soort gastjury, de beoordelingen doen voor de eerste drie liveshows”, vertelt Anouk in de finale. “Het publiek gaat dan pas stemmen in de finale, als er twee over zijn. Dat lijkt mij een goed plan.” Voor het feit dat RTL daarmee inkomsten mist, heeft ze ook een oplossing: “Ik wil best een deel van mijn salaris inleveren, maar dat het dan wel fair gaat.”

Kijkcijfers

Ruim 2,1 miljoen mensen hebben gisteravond Dani The Voice of Holland zien winnen. Met dat aantal was de uitzending het meest bekeken programma van de avond. Maar voor TVOH zelf was het geen record. De finale van het elfde seizoen was het op een na minst bekeken finale van The Voice óóit. Vorig jaar was het het laagste aantal, met namelijk maar (!) 1,8 miljoen kijkers.

