Waarom niet iedereen weg was van Winnie Mandela

Jarenlang streed ze tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Men noemde haar ‘de moeder van de natie’. Het verdriet was dan ook groot toen gisteren bekend werd dat Winnie Mandela is overleden.

Hoewel de 81-jarige op handen werd gedragen, kende het leven van Winnie Madikizela-Mandela niet alleen hoogtepunten. Nadat haar levenspartner Nelson Mandela na 27 jaar gevangenschap op vrije voeten kwam, werd Winnie’s reputatie binnen een paar jaar flink beschadigd. Toch liet ze onlangs weten nergens spijt van te hebben. ‘Als ik mijn leven zou moeten overdoen zou alles hetzelfde zijn. Alles!’

Moeder van de natie

Ze werd meerdere malen mishandeld, gearresteerd, onder huisarrest geplaatst en verbannen, maar opgeven was er voor Winnie niet bij. De vrijheidsstrijder bleef ondanks alles vechten voor de vrijheid van haar land. Toen haar man werd opgepakt, zette ze deze strijd alleen voort. Iets waarvoor ze lange tijd geadoreerd werd. Ook voor de vrijlating van haar man maakte ze zich hard. Toen hij op 11 februari 1990 werd vrijgelaten, liep ze dan aan zijn zijde met gebalde vuist naar buiten.

Ontvoering en mishandeling

Na de vrijlating van Nelson Mandela ging het al snel bergafwaarts met Winnie’s reputatie. Hoewel haar man wilde strijden voor gelijkheid en verzoening, kon Winnie zich hier niet in vinden. Dit leidde tot spanning in hun relatie, wat uiteindelijk zorgde voor een scheiding in 1996. Na de scheiding leefde ze een losbandig leven en kwam ze meerdere keren onder vuur te liggen. Zo werd ze in 1991 veroordeeld voor ontvoering en mishandeling van de 14-jarige Stompie Seipei, die vermoord werd door Winnie’s bodyguards, beter bekend als de Mandela United Football Club. Ze kreeg uiteindelijk een hoge boete in plaats van een gevangenisstraf van zes jaar.

Corruptie en ANC

Maar de moord op de 14-jarige was niet het enige wat haar in een slecht daglicht zette. Zo zou ze na de scheiding worden veroordeeld voor fraude, waarvoor ze in hoger beroep opnieuw een relatief milde straf kreeg. Ook was ze niet geliefd om haar uitspraken over haar ex-man. Ze noemde hun huwelijk een komedie en vond dat hij de strijd had verraden. Ze noemde het ANC, de politieke groepering die werd opgericht om de belangen van de zwarten in Zuid-Afrika te behartigen, dan ook haar ‘echte’ huwelijk. Al wist ze ook hier mensen tegen zich op te zeggen door haar uitspraken over Mandela en ruziede ze volop met zijn opvolgers.

De details rondom haar overlijden zijn tot op heden nog niet bekendgemaakt. Wel is bekend dat ze dit jaar al meerdere keren is opgenomen in het ziekenhuis en al langere tijd kampte met ziekte. Winnie is 81 jaar oud geworden.