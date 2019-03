Winter is coming: HBO maakt de lengte van afleveringen van Game of Thrones bekend

Met het laatste seizoen van Game of Thrones in aantocht is de strijd om de Iron Throne bijna klaar. Toch moet er nog een flinke oorlog gestreden worden voordat de heerser van Westeros zijn troon kan pakken. HBO heeft nu de lengte van alle afleveringen bekendgemaakt. En guess what? Het belooft een lange strijd te worden.

Het laatste (snik) seizoen van Game of Thrones bestaat uit zes afleveringen. De eerste twee afleveringen, die op 14 april en 21 april worden uitgezonden, duren nog net geen uur. Maar, en hier komt het goede nieuws, de laatste vier afleveringen zullen ieder zo’n 80 minuten duren!

Aflevering 3

De aflevering die staat gepland op 28 april, de derde aflevering, wordt de langste Game of Thrones-aflevering ooit: een uur en 22 minuten. (Aflevering 4 zit daar net onder: 1 uur en 18 minuten).

En hoewel er nog niets bekend is over de inhoud van de afleveringen weet Unproxx te melden dat de derde aflevering ‘de meest ononderbroken actiescène in de geschiedenis van de popcultuur’ bevat. ‘Het duurde 55 nachten om die scène te filmen, om vervolgens in een studio nog een aantal weken te shooten,’ aldus Unproxx. Vooralsnog is nergens bevestigd dat het grote gevecht zal plaatsvinden in deze aflevering. Maar, in november wist Entertainment Weekly al te melden dat er een gehele aflevering over ‘wall-to-wall action’ zal gaan, te vergelijken met de ‘Battle of the Bastards’ in seizoen 6.

Bekijk de allerlaatste trailer van Game of Thrones hier.