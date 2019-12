I’ve got a text! De trailer voor de ‘Winter Love Island’ is hier

Zeg je Love Island, dan denk je waarschijnlijk niet meteen aan dit koude seizoen. Toch komt er een heuse Winter Love Island vanuit de UK. En nee, je hoeft geen sneeuw, dikke jassen en Engelsen op de latten te verwachten.

Lees ook:

De Britse Islanders floppen gigantisch als influencers

Nee, Love Island zou Love Island niet zijn als ze zélfs tijdens de winter een locatie met tropische temperaturen hebben gevonden. De gehele crew en Islanders reisden namelijk af naar Zuid-Afrika, dus verwacht eigenlijk gewoon éxact wat je gewend bent van je favoriete programma, maar dan dus tijdens de koude dagen.

Winter Love Island

Met de heerlijke tekst ‘Winter, you’re just not our type, it’s time to couple up with something hotter’ deelt de zender de terugkeer van Love Island met de wereld. Wanneer het weer op de buis verschijnt? Nou, in de UK in januari al, maar hier in Nederland is nog maar even de vraag of we überhaupt nog nieuwe seizoen te zien krijgen. Geheel terecht natuurlijk.

Voice-over

In ieder geval zijn al je favoriete vaste personages gewoon weer te zien én horen. Iain Stirling doet namelijk ook voor deze variant de voice-over en niemand minder dan The Flack komt de nieuwe villa inlopen. ‘This year our heads have been turned. We’ll be covering ourselves in glitter and dancing around the fire pit and there’s nothing you can do about it’, horen we dan ook in de heerlijke typische stem. Zin in!

Bron: Tyla | Beeld: Still