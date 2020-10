Wat is de trend op het gebied van een winterjas? Weer of geen weer, een fijne winterjas is een musthave om je komende winter veilig en warm te voelen.

Wat dit jaar nog een beetje leuk zou maken, zou een dik pak witte sneeuw zijn. Grote dikke witte vlokken die zachtjes neerdwarrelen uit de lucht. Sneeuw zo vers dat het kraakt onder je warme schoenen. Sneeuw tot aan je enkels, misschien zelfs hoger. In voortuinen verschijnen vrolijke sneeuwpoppen. Wat zeg ik, naast een sneeuwpop verschijnt er ook een iglo. Men heeft toch niets beters te doen. Op de hoek van de straat moet je wegduiken voor een sneeuwbal. Het maakt niet uit, stiekem vind je het best leuk. Ook volwassenen spelen mee. Je trekt je muts tot over je oren, legt een knoop in je sjaal en duwt je nek in je warme winterjas. Geen coronagezeur, geen nieuwe cijfers, geen klimaatverandering. Alleen sneeuwpret en ijsplezier.

Winterjas trend

Wat zou dat mooi zijn. Toch is de kans klein dat we in Nederland een witte kerst tegemoet gaan. Maar misschien, misschien… Wat in ieder geval geen kwaad kan, is de aanschaf van een mooie winterjas. Een dekentje van troost die je warm houdt in dit kille seizoen. Voor alle koukleumen en modegekken hebben we de vijf trends in winterjassen van dit seizoen voor je op een rij gezet.

Met stip op nummer één: de lange ‘puffer jacket’. Het dekbedjack, de donsdeken. Hier kun je in wegkruipen, je verstoppen of languit rollebollen in de sneeuw en het nog steeds warm hebben. De perfecte jas voor iedere comfortzone. Een voorbeeld:

Iets chiquer dan de puffer jacket is de teddy jas. Net zoals het dekbedjack is de teddy jas ook al een aantal jaar niet weg te denken uit het straatbeeld. En een teddy jas is zacht, warm en comfy – alles wat we dit seizoen nodig hebben.

Nog een tikje netter is de jas met ruiten. En zoals je ziet: ook die mag lang zijn. We kunnen gerust stellen dat de overall trend is dat de winterjas tot aan je enkels komt. Deze jas met ruit is iets soberder, iets strenger en heeft een toefje Inspector Gadget. In een tijd waarin we allemaal zoekende zijn mag dat best!

Stijlvol, warm en klassiek. De mantel. Ook dit jaar is deze jas – met of zonder ceintuur – niet weg te denken uit de wintergarderobe. In klassiek camel, grijs, beige, zwart of blauw!

Misschien wel het meest verrassende model van dit seizoen: de (vrij dunne) doorgestikte jas. Gequilte of gewatteerde jassen, ze hebben een net iets chiquere uitstraling dat de jacks met dikke dons.

Beeld: H&M, Asos, Zara