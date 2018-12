Wist jij dit? Blijkbaar is dít het hoofdpersonage in Friends

Hoewel het inmiddels meer dan veertien jaar geleden is dat de laatste aflevering van Friends werd uitgezonden, houdt de serie over de zes New Yorkse vrienden ons nog altijd bezig (hoe kan dat ook anders als alle afleveringen gewoon op Netflix staan?). Maar heb je ooit wel eens stilgestaan bij wie nu eigenlijk de hoofdpersonage is in Friends? Alle zes, zouden wij zeggen, maar blijkbaar is er één personage dat het meest in beeld is.

Volgens Metro heeft data-analist Yashu Seth een onderzoek gedaan naar het meest voorkomende personage uit de populaire serie, na het zien van slechts één aflevering. Hij besloot zijn data-vaardigheden te gebruiken om achter het hoofdpersonage in Friends te komen. Wie dat uiteindelijk is geworden? Ross.

Hoofdpersonage in Friends

In zijn blog legt Yashu uit hoe hij te werk is gegaan. Hij downloadde alle transcripten van de tien seizoenen en gebruikte verschillende meettechnieken om erachter te komen wie van de zes vrienden het meest naar voren kwam tijdens alle afleveringen. Hoewel hij niet achter de precieze tijd heeft kunnen komen hoe lang alle personages in beeld waren, heeft hij wel het aantal zinnen kunnen meten. Zo hadden Ross en Rachel de meeste zinnen (beide meer dan 9.000 in totaal) en Phoebe de minste (rond de 7.000).

Ook waren Ross en Rachel het meeste in beeld, waarvan Rachel nog het allermeest. Yashu keek daarna naar het aantal individuele scenes per personage. Ook wanneer één van de hoofdpersonages samen verscheen met een secundair personage telde dat als individuele scene. Ross spande hierbij de kroon, met Joey op nummer 2. Yashu’s eindconclusie? ‘Hoewel de scores van Ross en Rachel heel dicht bij elkaar liggen, komt Ross toch net iets vaker naar voren dan Rachel.’

Weten we dat ook weer!

via GIPHY

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Cosmopolitan UK | Beeld: Friends