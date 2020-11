Let it snow of juist niet? Helaas (weer) geen witte kerst dit jaar

De tijd dat je met de feestdagen vrolijk door de sneeuw kon rennen zoals in een cheesy videoclip, is allang voorbij. Nee, geen witte kerst, maar eerder guur en nat. En ook dit jaar zien de voorspellingen er weer niet goed uit.

Hoewel het vandaag flink koud is, gaat december verder behoorlijk zacht worden. Sterker nog, reken maar op temperaturen in de dubbele cijfers.

Witte kerst

Die wollen trui mag dus gerust weer terug in de kast, want het kan zelfs ruim 15 graden worden in het zuiden van Nederland. Dit heeft alles te maken met de wind die vooral vanuit de zuid- of westhoek komt. En ja, door deze zachte lucht kan het behoorlijk warm worden, zeker als de zon ook nog eens gaat schijnen!

Wolken

Toch betekent dat niet dat je je al op kunt maken voor een vervroegde lente. De bewolking gooit namelijk flink wat roet in het eten. Maar hee, koud is het in ieder geval zeker niet, al kan het wanneer het wat helderder wordt in de nacht behoorlijk afkoelen. Dan is er wel kans op vorst, maar gelukkig voor alle koukleumen onder ons: het grooste gedeelte van de maand zijn de temperaturen vooral gewoon zacht.

Regen, regen, regen

Maar sneeuw dan? Zeer waarschijnlijk hoef je daar niet op te rekenen. Hoewel er op dagen wel een koudere noordwestenwind waait, zal het toch vooral regen zijn die uit de lucht komt vallen. Wanneer je droomt over een White Christmas, zal deze wens niet in vervulling gaan. Daarnaast zal het gemiddeld rond de 5 à 6 graden zijn, dat is iets hoger dan het gemiddelde van 3,7. Maar huh, het werd toch warmer? Klopt, maar in deze cijfers wordt ook de flink wat frissere nacht meegenomen.

Natte maanden

En alsof je nog niet genoeg regen hebt gezien, januari en februari worden niet heel veel beter. Deze maanden zijn natter dan normaal, maar verder ook behoorlijk zacht. Oftewel, same old same old, want dit weerbeeld zagen we voorafgaande jaren eigenlijk ook al.

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash