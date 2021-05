Trek die witte laarsjes maar uit de kast: zó draag je ze dit seizoen

Door het alsmaar wisselende weer tussen flinke regenbuien en zonnestralen, weten we soms even niet meer wat we met onze outfit aan moeten. Laat die sandalen nog maar eventjes in de kast liggen, want niemand heeft zin in natte voeten. Heb je nog witte laarsjes in de kast liggen? Dan is dit het moment om ze aan te trekken.

Voor veel mensen kunnen witte laarsjes nogal een struikelblok zijn, want hoe stijl je deze nou eigenlijk? Toch blijken die gevreesde witte laarsjes ideaal voor dit lenteweer. En ze geven je outfit ook nog eens een unieke twist.

Witte laarsjes

De witte laarzen komen in allerlei soorten en maten en dus zit er voor iedereen wel iets bij. We hebben een paar perfecte outfits voor je uitgezocht, zodat jij weer wat inspiratie hebt de komende tijd.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Frida Zetterström (@frilansfrida)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Aci ☽ (@astrityas)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Bared Footwear (@baredfootwear)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door lookbook | style inspo 🛍 (@nikki.caitlyn)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Sara Castillo (@thestreetstyler_)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Omoda (@omoda)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Brenda Barreiros (@be_barreiros)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door FASHION PHOTOGRAPHER (@josephnollphotography)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Melody 🦋 (@la_minute_fashion)

Beeld: Getty Images