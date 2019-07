De alsmaar voortdurende strijd tussen Teen Mom’s Amber Portwood en Jenelle Eason zouden we vanaf nu kunnen bestempelen als ‘the fight that keeps on fighting.’ Want echt, deze twee diva’s blijven jerrycans vol olie op elkaars vuur gooien. Welkom bij hoofdstuk 4.317 van Amber versus Jenelle.

Wat is er aan de hand?

Na flink gestoei kreeg Jenelle vorige week de voogdij over haar twee jongste kinderen terug. Je zou dus denken dat ze druk zat is met feestvieren en de zorg voor haar kiddo’s. Maar nope, niets is minder waar. Jenelle heeft – zo zien we op Twitter – alle tijd van de wereld om zich druk bezig te houden met niemand minder dan Amber Portwood.

Want: in de week dat Jenelle de voogdij over haar kinderen terugkreeg, werd Amber gearresteerd vanwege huiselijk geweld. Ze zou haar vriend Andrew Glennon, met wie ze ook 1-jarig zoontje James heeft, hebben aangevallen. Amber kampt al jaren met een bipolaire stoornis en borderline en heeft in haar relatie met Gary Shirley – de vader van haar 10-jarige dochter Leah – al eens eerder vastgezeten voor huiselijk geweld.

Tweet tweet

Afijn. Wat de rol van Jenelle hierin is? Goed dat je het vraagt. Amber’s arrestatie zorgt voor vreugdedansjes bij Jenelle. En om andere mensen mee te laten dansen, houdt Jenelle continu haar volgers op de hoogte van Amber’s situatie. Continu plaatst ze tweets met daarin het laatste ‘nieuws.’ Ze deelt mugshots, zure roddels en de laatste stand van Amber’s borgtocht. Hmm, nogmaals, zou Jenelle niets beters te doen hebben…?