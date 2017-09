Wol is het nieuwe bont: waarom je het volgens deze dierenrechtenorganisatie niet zou moeten dragen

Van fysieke demonstraties tot campagnes op social media en online petities: tegen het dragen van bont wordt al jaren actiegevoerd. Heb jij uit liefde voor de arme diertjes je jas van bont afgezworen, maar loop je nog wel regelmatig rond in een wollen trui? Volgens dierenrechtenorganisatie PETA ben je dan nog steeds slecht bezig.

PETA pleit ervoor dat we stoppen met het dragen van wol. Hoewel veel mensen wol zien als iets onschuldigs, beweert de Amerikaanse dierenrechtenorganisatie het tegendeel. De manier waarop we wol verkrijgen zou namelijk verre van diervriendelijk zijn. ‘Mensen vergelijken wol scheren met een kappersbeurt voor schapen, alleen gebeurt dat maar al te vaak niet op humane wijze,’ vertelt mede-oprichter en voorzitter Inge Newkirk van PETA aan The Guardian. De organisatie maakte vorig jaar geheime beelden bij schapenscheerders in Australië, en daar bleek het er heftig aan toe te gaan. ‘Veel schapenscheerders nemen amfetamines omdat ze hun werk sneller en sneller moeten doen. Ze stampen de dieren, geven hen kloppen in het gezicht met tondeuses en hun vuisten. Waarna ze zonder verdoving worden genaaid.’

Let op: de onderstaande video kan schokkende beelden bevatten.

How your wool sweater was made, in reverse. Keep this in mind as you start shopping for #Fall 💔 CC: @CanadaGoose Een bericht gedeeld door Official PETA (@peta) op 17 Sep 2017 om 5:22 PDT

Om meer mensen bewust te maken van de gruwelpraktijken in de wolindustrie, schakelt PETA voor elke campagne een celeb in als gezicht. Zo poseerde het Poolse model Joanna Krupa naakt terwijl zij een bebloed schaap vasthield. Daarna ging ook actrice Alicia Silverstone uit de kleren voor een actie. Op dit moment is acteur Joaquin Phoenix het gezicht van de campagne tegen wol.

Bron The Guardian, HLN | Beeld Shutterstock