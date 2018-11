Women empowerment: vrouwen delen massaal hun eigen verhaal met deze nieuwe hashtag

View this post on Instagram

"Wat zonde dat je niks met je rechtenstudie doet". Toen ik in 2011 afstudeerde voor de Master Privaatrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam wist ik niet zeker of ik in de advocatuur wilde werken. Wat ik liever wilde: de wereld 🌍 afreizen, culturen ontdekken, meer in contact met de natuur 🌴 komen en nieuwe mensen leren kennen. Ik was op zoek naar geluk en een groter doel in het leven. Na mijn studie besloot ik 6 maanden naar Zuid-Amerika te gaan om daar vrijwilligerswerk te doen en rond te reizen. Dit werk leverde mij zoveel waardering en voldoening op 🌈. Fast forward naar 2017🔛: het jaar waarin ik mijn consultancy baan in Toronto, Canada vaarwel zei en de sprong in het diepe waagde! Ik verhuisde naar Bali en richtte mijn bedrijf "Blackbird Negotiations" op. Met mijn bedrijf coach ik vrouwen om succesvol te onderhandelen over tarieven, salarissen en pakketprijzen". Gerechtigheid zit nog steeds in mijn bloed. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, het glazen plafond en de loonkloof zijn onderwerpen waar ik mij graag voor inzet en ik draag mijn steentje bij met mijn bedrijf. Zonde dat ik niet de advocatuur ben in gegaan? Nee hoor, ik ben gelukkig, haal voldoening uit mijn werk, volg mijn hart en heb de vrijheid om te wonen waar ik wil. Hoe mooi is dat? Ik hoop dat jullie ook het leven leiden zoals jullie dat willen! ❤️ #ikbepaalzelf #viva #womenempowerment. ENGLISH "Don't you think it's a pity that you're not working as a lawyer?" The best decision was to quit corporate life and start a company where I can coach women to successfully negotiate their salaries and fees. Justice is still in my blood. Equality, women empowerment and the income gap are subjects I'm passionate about and with my company I hope to speed up change! So, no it's not a pity: I'm happy, follow my heart, get satisfaction from running my company and have the freedom to live wherever I want. I hope you're following your heart as well❤️