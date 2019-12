Zit je wat laag in je energie vandaag? Kijk dan naar de nieuwe trailer Wonder Woman 1984, het vervolg van Wonder Woman. Mét geluid aan kijken en je krijgt vanzelf zin in deze dag (en in de film).

Toen in 2017 Wonder Woman opnieuw (het origineel verscheen al eens in de jaren 70 in de bioscopen) op het witte doek verscheen, bleek het dé blockbuster van het jaar. De wereld was klaar voor een vrouwelijke superheld en actrice Gal Gadot wist deze rol perfect op zich te nemen. Al aan het eind van de film werd duidelijk: een vervolg zou er vast wel komen.

Wonder Woman 1984

Volgend jaar, op 5 juni om precies te zijn, verschijnt dat vervolg op het witte doek. Dat maakte Warner Bros afgelopen weekend bekend tijdens de Braziliaanse editie van Comic Con (immers, Wonder Woman maakte haar debuut in de strip All Star Comics in december 1941).

Ook in het vervolg speelt Gal Gadot de rol van Diana Prince, die stiekem superheld Wonder Woman is. En heel leuk: Patty Jenkins blijft eveneens de regisseur. Verdere glansrollen zijn weggelegd voor Chris Pine (altijd leuk om naar te kijken), Pedro Pascal en Connie Nielsen.

Zoals de naam al doet vermoeden volgen we Wonder Woman tijdens de Koude Oorlog in het jaar 1984. Ze heeft een appeltje te schillen met de iconische schurk Cheetah (gespeeld door Kristen Wiig).

Bekijk hieronder de trailer van Wonder Woman 1984.

