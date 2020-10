De een na de andere blockbuster is uitgesteld vanwege het coronavirus en dus zit er maar een ding op: geduld houden en uitkijken naar al het moois dat (ooit) komen gaat. En hoewel de première van Gal Gadot’s Wonder Woman 1984 is uitgesteld, heeft de actrice wel ander leuk nieuws. Ze speelt de hoofdrol in de nieuwste verfilming van Cleopatra.

Cleopatra verfilming

Dat kondigt Gal Gadot (35) aan op Instagram. “Cleopatra is a story I wanted to tell for a very long time”, schrijft ze bij haar aankondiging.

Het is niet de eerste keer dat het verhaal van Cleopatra wordt verfilmd. Veruit de beroemdste verfilming is die van 1963, met Elizabeth Taylor in de hoofdrol. Dat was destijds met een budget van 43 miljoen dollar (zo’n 36 miljoen euro) de duurste film aller tijden.

Patty Jenkins

En over budget gesproken, het ziet er naar uit dat Paramount Pictures grote plannen heeft. Niet alleen heeft de filmgigant de rechten van de film tijdens een ‘wilde veiling’ opgekocht, ook mag Patty Jenkins de film regisseren. Patty Jenkins regisseerde beide Wonder Woman-films, waarvan de eerste in 2017 een van de succesvolste films van dat jaar werd.

Een krachtige vrouw

En inderdaad, Patty Jenkins en Gal Gadot – die in beide Wonder Woman-films de hoofdrol speelt – kennen elkaar dus goed. Gal Gadot zal in de huid kruipen van ‘de koningin van de Nijl’ en Jenkins wil de Egyptische koningin als een krachtige vrouw neerzetten. Paramount Pictures heeft het project naar verluidt op een ‘versneld tijdschema’ geplaatst: het zou de studio veel geld moeten opleveren na een verlieslatend 2020.

Over Gal Gadot gesproken, haar cv is op z’n zachtst gezegd ‘indrukwekkend’ te noemen. Op haar achttiende werd ze ‘Miss Israël’ gekroond, daarna deed ze twee jaar dienst in het Israëlische leger om vervolgens rechten te studeren. In de tussentijd werkte ze aan haar modellencarrière en was ze te zien in campagnes van Gucci, Jaguar en Miss Sixty. Als actrice brak ze door in ‘Fast & Furious’, waarvoor ze haar eigen stuntwerk deed.

Bioscoop boycot

Het vervolg van Wonder Woman, Wonder Woman 1984, zou in eerste instantie op 5 juni uitkomen. Die is toen verplaatst naar 14 augustus, vervolgens naar oktober en staat nu gepland voor 25 december. Vanwege de coronamaatregelen gaan er minder mensen naar de bioscoop, waardoor veel blockbusters zijn uitgesteld.