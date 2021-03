Woody Allen (85) reageert op beschuldigingen van seksueel misbruik

In de documentaire ‘Allen v. Farrow’ is te zien hoe Woody Allens ex Mia Farrow de filmmaker beschuldigt van seksueel misbruik met zijn stief- en adoptiekinderen. In een niet eerder uitgezonden interview reageert Allen zelf op de aantijgingen die al jaren rondgaan.

Het interview dat Woody Allen deed met CBS Sunday Morning werd al in 2020 opgenomen. Hij reageert dus niet op de specifieke claims in de recente documentaire, maar op de beschuldigingen van seksueel misbruik die al langere tijd om hem heen zoemen. Allen ontkent alles.

‘Waarom zou ik?’

Hij werd voor het eerst beschuldigd van seksueel misbruik met zijn destijds 7-jarige stiefdochter Dylan Farrow toen hij in scheiding lag met zijn ex Mia. Hij werd niet vervolgd, hoewel de aanklager zei dat er waarschijnlijk wel aanleiding was voor een zaak. ‘Waarom zou een man van 57 jaar oud dat doen?’, vraagt de filmmaker hardop in het interview. ‘Ik ben nog nooit eerder in mijn leven ergens van beschuldigd, dus ik zou opeens middenin een voogdijgevecht naar Mia’s huis rijden en dat doen met een 7-jarige? Ik denk dat het niet eens onderzocht had hoeven worden.’

‘Belachelijk’

‘Het is zo belachelijk, en toch is de schandvlek gebleven. Nog steeds houden ze vast aan het idee dat ik Dylan mogelijk mishandeld heb. Niets in mijn leven wat ik ooit heb gedaan met Dylan kan worden geïnterpreteerd als dat.’ In de documentaire ‘Allen v. Farrow’ is te zien hoe de nu 35-jarige Dylan vertelt hoe haar stiefvader haar misbruikte.

‘Ze liegt niet’

Allen zegt over die beschuldigingen dat hij niet denkt dat Dylan liegt. ‘Ik denk dat ze dat echt gelooft. Ze was een goed kind. Ik denk niet dat ze het verzint. Ik geloof niet dat ze liegt. Ik geloof dat zij het gelooft.’ De filmmaker vermoedt dat zijn ex Mia haar kinderen zo conditioneerde om zich tegen hem te keren.

Relatie met Soon-Yi

In de documentaire wordt ook Allens relatie met zijn adoptiedochter Soon-Yi Pervin besproken. Hij zou die relatie met haar zijn begonnen toen Soon-Yi nog maar 17 jaar oud was. Anno 2021 zijn Allen en Soon-Yi nog steeds getrouwd. In een statement zegt het stel dat de documentairemakers ‘geen interesse hadden in de waarheid’. ‘In plaats daarvan hebben ze jaren geruisloos samengewerkt met de Farrows om iets wat doorzeefd is van onwaarheden te fabriceren.’

CBS koos ervoor om het interview dat in juli 2020 werd opgenomen alsnog uit te zenden nu er weer zoveel controverse is rondom zijn persoonlijkheid. ‘Het interview biedt de kans om de beschuldigingen in context te plaatsen met de diepte die zijn verhaal vereist’, aldus de zender.

De documentaire ‘Allon v. Farrow’ is te zien via HBO Ziggo.

Bron: People | Beeld: Brunopress