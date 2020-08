Woof! Zo help je je huisdier de hittegolf door

Liters ijswater, een natte handdoek en een warme douche (ja echt!). We doen er alles aan om koel te blijven nu het bloodyhot is. Maar Flappie, Spike en Felix hebben het ook zwaar. Zo help je je viervoeter de hittegolf door.

Lees ook: Voor de kattenliefhebber! Kittens met krullen

Honden, katten, konijnen en knaagdieren kun je volgens de Dierenbescherming het beste nat maken tijdens een hittegolf. Ho wacht! Nu niet gelijk de tuinslang erop zetten. Alleen de kop, oren, hals en poten voorzichtig natmaken, vinden ze fijn. En zorg áltijd voor vers drinkwater. Per huisdier zijn er ook nog andere tips om de hittegolf door te komen.

Hond

Net als jijzelf, wil je doggo ook graag vertoeven op een koele plek. Zorg er dus voor dat hij of zij een eigen plekje in de schaduw heeft. Wil je lieverd graag bij jou in de buurt liggen, leg hem dan onder je stoel. Last but not least: laat je hond niet overdag uit (ook niet voor de gezelligheid). Straatstenen en asfalt worden gloeiend heet.

Kat

Anders dan honden zijn katten enorm eigengereid. Leg je ze ergens neer, staan ze op en lopen ze weg (zucht). Laat je kat daarom zelf een plek uitzoeken in de schaduw of zon. Ben je trots baasje van een eigenwijze én witte kat, dan heb je een zeer belangrijke taak: insmeren. Smeer het hoofd en de oren in met een hoge factor. Witte katten zijn namelijk extra gevoelig voor verbranding en vooral tijdens de hittegolf.

Knaagdier

Ook Nijntje vindt het fijn als haar hok koel is. Dit kan je doen door er een wit laken overheen te leggen. Binnen in het hok kan het kwik ook behoorlijk stijgen. Vul daarom plastic flessen met water en leg ze in de vriezer. Wikkel de bevroren flessen in een theedoek en leg ze in het hok van je geliefde bunny. Let erop dat je konijn er niet mee aan de knaag gaat. Kleine knaagdieren maak je blij met een waterbadje en de langharige variant met een knipbeurt.

Vogel

Twiet twiet. Ook je vogelkooi plaats je in de schaduw (maar niet in de tocht!). Een hangende kooi hang je bij voorkeur lager, omdat de warmte omhoog stijgt. Ook je birdy baddert graag, dus heb je em nog niet schaf dan een badhuisje aan. En voor net een beetje extra schaduw zet je een parasol neer.

Vis

Het klinkt gek, maar ook een vis kan het warm krijgen. Alhoewel een terrarium of aquarium meestal warmer is dan de omgeving, kan de zon het water opwarmen. Ook hier helpt het om de bak op een schaduwrijke plek neer te zetten. Zo help je je huisdier de hittegolf door!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Dierenbescherming | Beeld: Unsplash