Dit zijn de woontrends van 2019 volgens Pinterest

Wie op zoek gaat naar inspiratie voor haar interieur, die gaat naar Pinterest. Inmiddels mag het platform zich dé autoriteit noemen op het gebied van interieurtrends. En dus is het aan de voet van het nieuwe jaar weer zover: de zoekmachine voorspelt dé interieurtrends van 2019 op basis van haar data. In een notendop: het wordt een combinatie van huiselijk hygge en eclectische eye catchers. Welkom in 2019!

Do It Yourself

Op creatieve wijze een eigen draai geven aan je interieur, het blijft populair. Maar liefst 83 procent van alle ‘woongeïnspireerde’ zoektermen draait om DIY’s.

Behangen

En als je dan toch helemaal zelf bezig bent, dan lijkt niets meer een uitdaging. Een muurtje behangen? Easy peasy, en dan het liefst lekker gedurfd. Behangpapier met exotische dieren, tropische bladeren, kleurrijke bloemetjespatronen en andere gedurfde prints zijn populairder dan ooit. De zoektermen voor deze categorie stegen met 41 procent!

In vuur en vlam

Ligt het aan de tijd van het jaar? Ligt het aan het feit dat hygge steeds populairder wordt? Het staat in ieder geval als een houten paal boven water dat zoektermen voor een gezellige open haard – binnen of buiten – met 763 procent gestegen zijn op Pinterest. En als we nu naar buiten kijken, begrijpen wij het best. Op een grijze dag als vandaag willen wij niets liever dan in de gloed van de open haard zitten met een goed boek en een lekker glaasje wijn.

Muren met een wiskundig karakter

Een leuke kleur op de muur volstaat al lang niet meer. Ach neen, we willen kleuren in geometrische vormen op de muur. Liefst in pasteltinten, want deze zoektermen blijven maar stijgen. Met een stijging van 225 procent is deze trend here to stay.

Yellow mellow

Met een stijging van 45 procent blijft geel nog steeds een favoriete kleur voor een touch of happiness in het interieur. Mosterdgele muren of felgele accessoires, het mag allemaal.

Verticale tuinen

Grauwe grijze muren op je balkon of patio kunnen écht niet meer. De urban jungle was nog nooit zo populair en dat betekent dat je muur er ook aan moet geloven. Verticale tuinen bieden de ultieme oplossing en zijn met een stijging van 287 procent een absolute trend.

Tinspiratie

Vergeet koper, goud of zilver, tin is met een stijging van 563 procent het nu ding! En dan vooral voor tegels, in de originele metaalkleur of witgeschilderd.

