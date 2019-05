Woops: Love Island’s Paul had al die tijd dat hij met Laura was een vriendin

Over twee weken is het zover: dan begint de Nederlandse versie van Love Island. De verwachtingen zijn hooggespannen. Want nu Temptation Island definitief is geflopt dankzij de deelname van wannabe influencers, zijn we gretig op zoek naar iets nieuws. Maar gaat het Love Island lukken om mensen te laten deelnemen die écht op zoek zijn naar de liefde, in plaats van likes? De Engelse versie lijkt namelijk te kampen met hetzelfde probleem.

Wat is er aan de hand?

Herinner je je Paul Knops? Hij was de deelnemer van het laatste seizoen van de Britse versie van Love Island. Paul kwam, deed niets en belandde toch – vrij onopgemerkt – in de finale. Paul was met de vrij wanhopige Laura. Sterker nog; Paul keek alsof hij zichzelf van kant wilde maken toen Laura bij hem begon over babynamen. En het was ook Paul die de benen nam naar Burning Man en vervolgens een maand weg bleef om ‘zichzelf te kunnen vinden,’ lees: om maar geen tijd te hoeven doorbrengen met Laura. Ja, ook dat is Paul.

Wat blijkt nu: Paul had gewoon al die tijd een vriendin!

Miss you!

Ja dat lees je goed. Terwijl Paul liep te lanterfanten op het Eiland der Liefde in de hoop daar zijn eeuwige liefde te vinden, had hij gewoon een relatie. Dat blijkt uit printscreens van berichtjes die in handen zijn van The Sun. In een van die berichten is te lezen dat daags voordat Paul naar het eiland vertrok, zijn vriendin stuurde: ‘Ik zal je grootste fan zijn die niet kijkt.’ Daarop heeft Paul gereageerd met: ‘Miss you.’

Een bron van The Sun: ‘Paul woonde met zijn vriendin samen in New York. Toen hij werd benaderd voor Love Island leek het hem in eerste instantie geen goed idee. Pas toen hij besefte hoe goed het zou kunnen zijn voor zijn carrière, besloot hij ervoor te gaan.’

‘Hij beloofde zijn toenmalige vriendin dat ze na de show gewoon weer samen zijn. En aangezien zij in New York woonde, was het voor haar niet heel moeilijk om de uitzendingen te ontlopen. Na de show zocht Paul haar op in Amerika, nadat hij op Burning Man was geweest. Hij was al die tijd nog met Laura, maar Laura had geen idee dat hij zijn tijd in Amerika met een andere vrouw doorbracht. Bij terugkomst in Londen heeft hij het uitgemaakt…’

Dus, wie doet er mee aan Love Island voor de liefde…?

