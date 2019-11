Word een Nunchi Ninja: dit is het Koreaanse geheim van geluk

Nederlanders staan bekend om hun directe communicatie. Niks mis mee, maar soms levert het zoeken naar verbinding in een gesprek je meer op. Ofwel: je voelsprieten uit. Dat is waar Nunchi over gaat, de Koreaanse kunst van het aanvoelen wat andere mensen denken en voelen.

Koreaanse mensen ademen Nunchi. Het wordt de kinderen met de paplepel ingegoten, zoals ze ook wordt verteld dat je met vork en mes moet eten en je moet oppassen als je de straat oversteekt. De Koreaanse Euny Hong schreef er het boek ‘De kracht van Nunchi’ over. Ze kampt zelf met sociale angst en vertelt aan holistik.nl hoe Nunchi haar helpt:

‘Wanneer ik in een sociale situatie terecht kom, krijg ik vaak direct een knoop in mijn maag. Ik begin daarom met het maken van een mentale snapshot van de hele kamer, alsof ik naar een levensgroot schilderij kijk. Dan zet ik een mentale ‘schakelaar’ om die alle vijf mijn zintuigen aansluit op mijn omgeving. In die eerste paar momenten ben ik als het ware data aan het verzamelen. Zijn de mensen al dronken? Ziet de gastvrouw er gestrest uit? Dit proces dient twee doelen. Ten eerste, het is onmiddellijk ontspannend om te focussen op doodgewone details. Verder geeft het me een algemeen idee over hoe ik me moet gedragen in die specifieke situatie. Op deze manier maak je minder blunders.’

Voelsprieten

Nunchi betekent dus letterlijk: vaardig worden in het aanvoelen van mensen en situaties. Het betekent niet dat je een pleaser moet worden. Een pleaser verliest zijn eigenwaarde doordat hij of zij zich als een kameleon aanpast aan een situatie. Het verschil tussen een Nunchi en iemand die zich volledig aan een ander aanpast is dat een Nunchi een ‘snapshot’ neemt van de situatie, zoals de schrijfster hierboven verwoord. Door ‘boven’ de situatie te gaan hangen kun je ook je eigen plek erin vinden, met in achtneming van jouw normen en waarden.

Verbeter je relaties door Nunchi

Mensen die Nunchi goed beheersen zijn vaak fijne gesprekspartners. Ze doen een feestje opleven als ze binnenkomen. Ze observeren goed, ze luisteren goed. Ofwel, ze zijn net zo goed met de ander bezig, als met zichzelf. Het behouden van harmonie is belangrijk bij Nunchi. Om in Korea (zakelijk) succesvol te zijn is het opbouwen en onderhouden van persoonlijke relaties die zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen het allerbelangrijkste.

Het gebruik maken van en vertrouwen op je onderbuikgevoel zijn belangrijk bij Nunchi. En als je dat eenmaal goed kunt, zullen je relaties verbeteren en zul je je gelukkiger voelen, volgens het Koreaanse fenomeen.

Bron: holistik.nl, wikipedia | Beeld: Unsplash