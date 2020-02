Wordt de advocaat van Harvey Weinstein hier op een leugen betrapt?

Donna Rotunno, de advocaat van Harvey Weinstein, heeft in de rechtszaal gezegd dat haar interview met de New York Times al een hele tijd geleden is opgenomen. Nog voordat de rechtszaak überhaupt was begonnen. Maar een woordvoerder van de krant zegt dat het interview op 28 januari is afgenomen. Wie spreekt de waarheid?

The Daily

Afgelopen vrijdag was het tijd voor een nieuwe aflevering van The Daily, de podcast van The New York Times. In deze podcast werd Donna Rotunno, advocaat van Harvey Weinstein, geïnterviewd door Megan Twohey, een van de journalisten die in 2017 het beruchte stuk over Harvey Weinstein schreef en publiceerde. In het interview stelt Rotunno dat ze nooit seksueel is misbruikt ‘omdat ze zich nooit in die positie zou plaatsen.’

Victim shaming

Dat is niet alleen een vrij schokkende uitspraak (of beter: brute victim blaming), maar hiermee overtreedt Rotunno volgens de aanklagers ook een belangrijke regel. Aan het begin van het proces beval rechter James Burke namelijk de advocaten om de zaak en de getuigen niet in het openbaar te bespreken. ‘Laat de getuigen met rust’, sprak Burke op de eerste dag van de rechtszaak. ‘Praat er op geen enkele manier over. Sluit ze uit iedere vorm van communicatie buiten.’

Lees ook:

Dit wil je weten over Donna Rotunno, de advocaat van Harvey Weinstein

Voor de aanklagers was het reden genoeg om de quotes van Rotunno kenbaar te maken bij de rechter. ‘Ze noemt onze getuigen leugenaars en noemt de status van beroemdheid als slachtoffer, en het is volledig in strijd met de afspraken,’ sprak aanklager Joan Illuzzi-Orbon tegen de rechter. Volgens de woordvoerder van de krant is het interview opgenomen op 28 januari en wíst Rotunno dat het gesprek afgelopen vrijdag zou worden uitgezonden.

Maar Rotunno ontkent iets fouts te hebben gedaan. Volgens haar is het interview al ‘een hele tijd geleden’ opgenomen. ‘Ik heb met niemand in de media hierover gesproken. Heb met niemand gesproken over deze zaak vanaf het moment dat de zaak is begonnen. Dit gesprek is een hele tijd geleden opgenomen en ik heb over geen enkele individuele getuigen gesproken. Ik sprak over een veelheid van kwesties met betrekking tot vragen die van mij werden gesteld.’

Toen de rechter Rotunno vroeg naar het gesprek, antwoordde ze: ‘Ik heb geen idee, ik weet van niets. Ik werd vanochtend pas door een vriendin gebeld die naar de podcast luisterde. De krant heeft me niets verteld.’ Andersom blijft de krant bij haar standpunt: ‘Rotunno wist van de datum van uitzending.’

Oei, worden hier de eerste scheurtjes in Weinstein’s verdediging zichtbaar…?

Lees ook:

Gloria Allred: de vrouwenrechtenadvocaat die Weinstein achter de tralies moet kijken