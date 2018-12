Wordt het Gregory, Dominique, of toch Jan? Dít bedrag wint de Robinson van 2018

Aan Expeditie Robinson meedoen, doe je niet alleen voor de lol en eer. Nee, er valt een fiks geldbedrag te winnen. Maar wat wint de winnaar anno 2018? Nou, een stuk minder dan bijvoorbeeld zes jaar geleden.

Fijn bedrag

Maar geen stress, dat afzien op zo’n eiland doe je heus niet voor bijna niks. Er valt nog altijd een bijzonder fijn bedrag te winnen met het spel.

Alleen geen halve ton meer…

Fatima Moreira de Melo won in 2012 nog een geldbedrag van 50.000 euro. Net als judoka Edith Bosch in 2013. Maar Carlos kreeg vorig jaar ‘slechts’ de helft: 25.000 euro. En dat heeft niks te maken met dat hij een onbekende Nederlander was.

Cheque

Nee, de makers lijken de hoofdprijs gewoon verlaagd te hebben. Want ook dit jaar ligt er een cheque van 25.000 euro klaar voor de winnaar, weet RTL Z. Helaas gaat daar ook nog een deel van af voor de Belastingdienst, maar goed, het bedrag dat er overblijft is alsnog een prima zakcentje voor de winnaar van Expeditie Robinson 2018. Wie zal het geld morgen op zijn bankrekening gestort krijgen; Gregory, Dominique of Jan worden? Wij gaan er vanavond helemaal voor zitten.

Bron: Libelle | Beeld: RTL