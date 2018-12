Wordt het helder of wordt het horror: dit is de weersvoorspelling van vanavond

Wordt het je bontjas, je regenjas of een trui? Worden het wanten en sjaals of slechts een paraplu? Het aftellen naar het nieuwe jaar vier je pas echt goed als je opperbest gekleed bent voor de weersverwachting. Dus, bij deze, komt ‘ie:

Mevrouw het Zonnetje laat zich vandaag – verlegen als ze is – niet echt zien. Maar toch mag dat de pret niet drukken: voor de tijd van het jaar zijn de temperatuur en de wind zacht. Met zo’n 10 graden ligt de temperatuur vannacht gemiddeld 5 graden hoger dan normaal gesproken op Oudejaarsdag. Ook bestaat er slechts een kleine kans op motregen, en dan vooral in het oosten en zuidoosten van het land. Wel staat er een vrij stevige wind. Dus is het oppassen geblazen met vuurwerk: zorg dat je pijlen stevig vaststaan.

Voor de vuurwerkgekkies onder ons is het wellicht handig om antwoord te geven op de vraag in de titel: wordt het helder of wordt het horror? Welnu, de kans dat het vannacht mistig is, is groot. Dus het zou zomaar kunnen dat je sierwerk niet volledig tot haar recht komt. Maar toch, we duiken (hoogstwaarschijnlijk) droog en niet te koud het nieuwe jaar in en da’s ook wat waard.

Over duiken gesproken: ben jij van plan morgen de nieuwjaarsduik te doen? Verwacht dan kippenvel, want er staat een frisse wind.

