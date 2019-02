Dat wordt meeblèren: Pathé komt met een Bohemian Rhapsody Sing-A-Long

Bohemian Rhapsody valt nog steeds te bewonderen in bijna alle bioscopen door heel het land. En vanwege dat grote succes – en de ongelooflijke prijzenregen die al weken gaande is – introduceert Pathé een speciale Sing-A-Long editie. Mama mia, mama mia, mama mia let me go!

Party mode: aan!

Samen met honderden andere Queen-fans uit volle borst de grootste hits meezingen zoals ‘We Will Rock You’ en ‘Don’t Stop Me Now’, belooft natuurlijk een hele gezellige avond te worden.

Nog even geduld

Gelukkig heb je nog even tijd om iemand op te trommelen om met je mee te gaan. De speciale editie is namelijk op 13 maart te bewonderen in verschillende Pathé-bioscopen. Maar wees wel op tijd, want de tickets zijn al te koop.

Voorbereiding

Enthousiast geworden? Bekijk dan alvast de trailer van de film in onderstaande video en zorg dat je 13 maart alle lyrics uit je hoofd kent. Genieton!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte, Giphy, YouTube